Маск открыл в США первый подземный скоростной тоннель (фото, видео)
The Boring Company американского миллиардера и владельца частной космической компании SpaceX Илона Маска открыла под Лос-Анджелесом свой первый скоростной подземный тоннель.
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Двухкилометровый подземный тоннель Loop Transportation System заработал в небольшом городе Хоторн, где находится штаб-квартира The Boring Company и SpaceX, сообщает Reuters.
На строительство объекта ушло почти два года. Тоннель стал первым в рамках разработанного The Boring Company проекта борьбы с загруженностью на дорогах.
Первым в тоннеле проехал сотрудник компании на Tesla Model X. За две минуты автомобиль проехал весь участок «подземной дороги» протяженностью 1,8 км.
Стоимость одного такого тоннеля, уточняет Reuters, составляет порядка $10 млн. В эту цену входят все земляные работы, строительство внутренней инфраструктуры с освещением, вентиляцией, системами безопасности, связи и прочее.
Специально для Loop Transportation System у машин Tesla и других электрокаров будут сделаны выдвижные боковые колеса, которые смогут выдвигаться и убираться по необходимости. Модель такой машины Маск показал в своем Twitter.
Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi— Elon Musk (@elonmusk) 19 грудня 2018 р.