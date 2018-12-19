Пешеходный пункт пропуска «Угринов-Долгобычув» на границе с Польшей хотят закрыть со следующего года

Польские пограничники заявили, что временный характер инфраструктуры, обустроенной для пешеходного пересечения границы, создает немало угроз.

Польские пограничники объявили, что пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей «Угринов-Долгобычув» на Львовщине прекращает работу с начала следующего года.

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Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на сообщение польской пограничной службы.

В заявлении поясняют, что в конце года заканчивается действие пилотного проекта пешеходного пересечения границы на автомобильном пункте пропуска "Долгобычув-Угринов". Однако временный характер инфраструктуры, обустроенной для пешеходного движения, создает немало угроз и не позволяет продолжить проект в его нынешнем виде.

"Кроме того, учитывая увеличение времени ожидания пересечения границы людьми, которые путешествуют на автобусе, оправданным является использование автобусных переездов по их прямому назначению", - указано в заявлении.

По информации ZAXID.NET, львовские пограничники пока не получали официальных документов о закрытии пешеходного перехода в Угринове.

"Действие эксперимента действительно завершается. Мы слышали о том, что пешеходный пункт пропуска намерены закрыть, но пока ждем официальные документы от польских коллег. Вероятно, завтра-послезавтра получим все документы и тогда будем знать точно, что будет с этим пунктом", – пояснила журналистам пресс-секретарь Львовского пограничного отряда Ярослава Мельник.

Отмечается, что пункт пропуска "Угринов-Долгобычув" открыли в 2014 году. С начала работы он предназначен для пересечения границы автомобильным транспортом. Однако летом 2015 года там начали экспериментальный проект на полгода и обустроили пешеходный переход. Действие проекта постоянно продлевали.

По данным польских пограничников, ежесуточно пешеходным переходом в пункте пропуска "Долгобычув-Угринов" пользуются около 850 человек.