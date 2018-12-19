В Украине возник острый дефицит ж/д локомотивов – эксперт

Госкомпания "Укрзалізниця" существенно отстает в планах их приобретения.

Украина испытывает острый дефицит железнодорожных локомотивов. Проблему усугубляет и тот факт, что госкомпания "Укрзалізниця" существенно отстает в планах их приобретения.

Так, предприятие заявило, что в 2019 году намерено купить 15 магистральных грузовых тепловозов производства компании General Еlectric. Однако эта сделка анонсировалась еще весной 2018 года, говорится в блоге главы Ассоциации вагонов Александра Криворучко, опубликованном на OBOZREVATEL.

"Кстати, если всего в УЗ планировали приобрести 30 локомотивов GE, а совсем недавно пришли первые машины, то получается, что за оставшиеся до конца 2018 года две недели в Украину должны прибыть все первые 15 локомотивов, не так ли?" — отметил он.

Криворучко также подчеркнул, что даже покупка обещанных 15 локомотивов особо не спасет ситуацию на рынке железнодорожных перевозок. Ведь сейчас из 1758 грузовых локомотивов, которые числятся в инвентарном парке УЗ, в эксплуатации находится только 945. А минимальная потребность компании в новых локомотивах составляет 310 единиц на срок до 2025 года.

"Что ж, финплан УЗ еще будет проходить согласование в профильных министерствах. Но пока что не внушает уверенности оптимистичное заверение госмонополиста о том, что реализация всех мер, предусмотренных проектом финплана на 2019 год, позволит обеспечить необходимую скорость движения поездов и безопасность перевозок грузов и пассажиров", — резюмировал он.