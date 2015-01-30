«Укрзализныця» помогла бойцам АТО с материалами для оборонительных сооружений

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») по заказу Министерства обороны передала бойцам антитеррористической операции (АТО) на востоке страны партию бывших в использовании железобетонных шпал для возведения оборонительных инженерных сооружений в зоне боевых действий.

В пресс-службе ведомства сообщили, что передача шпал была осуществлена во исполнение правительственного постановления № 448 от 10 сентября 2014 года «Некоторые вопросы обеспечения строительства инженерных сооружений с целью укрепления обороноспособности государства».

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«Военным было передано свыше 3700 железобетонных шпал, которые по своему техническому состоянию уже не используются на железных дорогах и не подлежат ремонту, однако могут быть пригодными при возведении инженерных оборонительных сооружений»,- сообщили в департаменте путей ведомства.

В сообщении подчеркивается, что в сентябре 2014 года железнодорожники также отправили 17 полувагонов со старопригодными железобетонными шпалами в направлении станций Сватово, Краматорск, Пологи и Мариуполь-Порт.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2014 года медицинские учреждения железнодорожной отрасли Украины собрали более 200 литров донорской крови для украинских военнослужащих, раненых в ходе проведения АТО на востоке Украины против российских террористов.

В ноябре прошлого года работники Львовского локомотиворемонтного завода и вагонного депо Клепаров Львовской железной дороги изготовили и передали украинским военнослужащим в зону АТО печки, предназначенные для обогрева в полевых условиях.