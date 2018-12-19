В Украине утвердили временный порядок растаможки «евроблях»

Временный порядок выполнения таможенных формальностей утратит силу через 180 дней со дня вступления в силу Закона Украины от 8 ноября 2018 года.

Кабинет министров Украины утвердил Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины.

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Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1077-р от 12 декабря, опубликованном на сайте правительства.

Согласно документу, оформление будет осуществляться, с определенными особенностями.

"Применение исключительно электронной формы декларирования транспортных средств; определение перечня документов, которые необходимо подавать таможням; минимизация срока физического пребывания автомобилей на таможне с целью уменьшения финансовых расходов граждан на оплату услуг стоянки; регламентация действий таможни и декларанта в случае проверки заявленной фактурной стоимости оцениваемого транспортного средства", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что решение принято с целью исполнения Закона Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины".

Также отмечается, что Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств, утвержденный этим постановлением, утратит силу через 180 дней со дня вступления в силу Закона Украины от 8 ноября 2018 года.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в Украине вступили в силу законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации, которые были приняты Верховной Радой 8 ноября, 23 ноября - подписаны президентом.

В соответствии с текстом изменений в Налоговый кодекс, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема.

Со дня вступления в силу вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку ранее ввезенных автомобилей.

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.

По состоянию на 14 декабря таможни Государственной фискальной службы (ГФС) оформили около 2,8 тыс. автотранспортных средств с иностранной регистрацией по новым льготным условиям.