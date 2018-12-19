"Не зрада, а рабочий момент": в ГПСУ назвали причину закрытия Польшей пешего перехода на границе с Украиной

Граждане, которые пересекают границу, начинают создавать препятствия для тех, кто едет автомобилями.

Польша закрывает пешеходный переход на границе с Украиной в Угринове, потому что граждане, которые пересекают там границу, начинают создавать препятствия для тех, кто едет автомобилями.

Читайте такжеУкраина и Польша хотят запустит * прямое ж/д сообщение Львов-Люблин уже в июне

Об этом в эфире "Прямого" сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Это автомобильный пункт пропуска, который призван осуществлять пропуск автомобильного транспорта на данном направлении и трафик там достаточно высокий. Но в то же время с 2015 года по инициативе украинской стороны, польская сторона пошла на встречу и в автомобильном пункте пропуска осуществлялся пропуск граждан, которые пересекали границу в пешем порядке", - сказал он.

Слободян отметил, что на украино-польской границе пеших переходов мало, только один - "Шегини".

"Эксперимент продолжался с 2015 года, ежегодно его продолжали на полгода, но сейчас польская сторона, поскольку, пункт пропуска расположен на польской стороне, видит, что количество граждан, которые пересекают там границу, начинают создавать препятствия для тех, кто едет автомобилями. И, собственно, в связи с этим приняли решение о приостановке этого эксперимента до момента реконструкции пункта пропуска или создания там отдельного коридора для тех, кто пересекает границу в пешем порядке. Собственно это не "зрада", а просто рабочий момент, который требует доработки и выхода на другой уровень пограничного контроля в данном направлении", - добавил Слободян.