Цены на АЗС падают: сколько стоит заправить авто

Средняя розничная цена бензина А-95 снизилась до 30,16 гривни за литр.

Крупные сетевые операторы АЗС ОККО и WOG с 18 по 19 декабря снизили цены на бензины и дизельное топливо на 0,5-1 гривню за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, на заправках OKKO и WOG стоимость бензинов уменьшилась на 1 гривню за литр, до: А-92 – 29,99 гривни, А-95 – 30,99 гривни, А-95 Премиум – 31,99 гривни. Операторы опустили цены ДТ на 50 копеек за литр, до 30,99 гривни/литр и 32,99 гривни/литр для премиального дизтоплива.

Сеть "БРСМ-Нафта" снизила стоимость бензина и ДТ от 10 копеек до 1 гривни за литр. Лидером по снижению стал днепровский "Нефтек", где топливо подешевело на 2 гривни/литр.

Согласно информации UPECO, по состоянию на 19 декабря средние цены на бензин и ДТ в Украине составили: А-92 – 29,05 гривни/литр, А-95 – 30,16 гривни/литр, А-95 Премиум – 31,17 гривни/литр, ДТ – 29,81 гривни/литр, ДТ Премиум – 31,41 гривни/литр.

Как сообщал УНИАН, цены на заправках в Украине росли с конца августа на фоне существенного роста мировых цен на нефть, которые начали снижаться во второй половине октября, потянув за собой розничные цены на бензин и ДТ в Украине.