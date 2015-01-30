Ж/д сообщение с Мариуполем обещают восстановить после подтверждения безопасности проезда

«Укрзализныця» обратилась к силовым ведомствам и причастным министерствам с просьбой сообщить о возможности восстановления безопасного проследования пассажирских поездов в направлении Мариуполя в ближайшее время»,- сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении подчеркивается, что в настоящее время «Укрзализныця» не может гарантировать безопасность пассажирских перевозок на участке в направлении Мариуполя Камыш-Заря – Розовка в Запорожской области, где 20 января в результате взрыва железнодорожного мостового перехода сошел с рельсов грузовой поезд.

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«Сейчас мост и две колеи полностью восстановлены и осуществляется движение грузовых поездов», - уточнили в пресс-службе.

Ранее сайт города Мариуполь «0629» сообщал о том, что начальник по безопасности движения пассажирских поездов Мариупольского депо Светлана Богомаз в комментарии изданию выразила обеспокоенность тем, что пассажирские поезда так и продолжают курсировать из Бердянска, а не из Мариуполя, в то время как движение грузового транспорта было восстановлено после последнего террористического акта в Запорожской области. В этой связи Богомаз отметила, что тысячный коллектив Мариупольского депо может остаться без работы.

По ее данным, сейчас лишь один из трех пассажирских составов обслуживают мариупольские проводники - это поезд Бердянск - Киев, а поезда Бердянск - Львов и Бердянск - Харьков обслуживают проводники Южной железной дороги.

С просьбой посодействовать в возобновлении пассажирского ж/д сообщения с Мариуполем сотрудники данного депо обратились с письмом к городскому голове Юрию Хотлубею, а также народному депутату Украины Ярославу Дубневичу, курирующему вопросы транспорта.

Как сообщал УНИАН, 20 января террористы подорвали железнодорожный мостовой переход в селе Кузнецовка Розовского района Запорожской области на границе с Донецкой областью, что повлекло за собой сход с рельсов грузового поезда. Вследствие данного инцидента движение поездов на участке Камыш-Заря – Розовка было приостановлено.

Прокуратура области квалифицировала взрыв на мосту по статье «террористический акт».

23 января железнодорожники возобновили движение поездов по нечетному пути данного перегона, 28 января - по четному пути.

Пассажирское и грузовое железнодорожное сообщение на востоке Украины на сегодняшний день осуществляется только на подконтрольных украинским военнослужащим территориях, поскольку «Укрзализныця» не гарантирует безопасность пассажиров и сохранность перевозимых грузов на временно оккупированных террористами территориях в данном регионе.