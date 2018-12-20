В Украине запускают электронный кабинет автовладельца

В кабинете будет доступна, в частности, первичная регистрация автомобиля.

Государственное агентство по вопросам электронного правительства с 21 декабря запускает электронный кабинет автовладельца, в котором будет доступна первичная регистрация автомобиля.

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Об этом во время пресс-конференции рассказал глава Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украины Алексей Рыженко.

По его словам, в кабинете будет доступно более пяти видов услуг.

Как сообщал УНИАН, Госагентство по вопросам электронного правительства до конца года планирует запустить электронный кабинет автовладельца. В кабинете будет доступна первичная регистрация автомобиля, а также сервисы, связанные с информацией об автомобиле: в частности, по номеру автомобиля можно будет узнать его полную историю, предыдущих владельцев, попадал ли автомобиль в аварию.