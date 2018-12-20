Польша дополнительно выделила 4 тысячи транзитных разрешений на перевозки для украинских грузовиков

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, этого хватит, чтобы закрыть потребности в грузоперевозках до конца года и выполнить контрактные обязательства украинских компаний перед контрагентами из ЕС.

Польша дополнительно выделила 3 тыс. транзитных и тысячу двусторонних разрешений на перевозки для украинских грузовиков.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на свой странице в Facebook. Он уточнил, что соответствующее соглашение достигнуто во время телефонного разговора с министром транспорта Польши Анджеем Адамчуком.

«Только завершили телефонный разговор с польским коллегой, министром транспорта Анджеем Адамчуком. Как и обещали друзья-поляки, украинские грузовика не будут стоять на украинско-польской границе: выделено дополнительно 3 тысячи транзитных разрешений и одна тысяча двусторонних, что хватит закрыть потребности в грузоперевозках до конца года и выполнить контрактные обязательства украинских компаний перед контрагентами из ЕС», - написал Омелян.

Министр пояснил, что с 1 января 2019 года все двусторонние разрешения будут выдаваться под тройным контролем: министерства, транспортной инспекции и АСМАП.

«Договорились, что с 2019 года приоритетом определяем железнодорожное сообщение: как пассажирское, так и грузовое. Что важно, в вопросе железнодорожных тарифов будем исходить из паритета и достижения максимальной экономической привлекательности для клиентов контейнерных поездов из Китая и двусторонних перевозок», - добавил Омелян.

Как сообщал УНИАН, Польша решила с 1 января закрыть пешеходный переход «Угринов-Долгобичув» во Львовской области.

Теперь этот пункт пропуска будет действовать только для автотранспорта.