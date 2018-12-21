Украинский самолет-гигант "Мрия" празднует 30-летний юбилей

Самолет поставил 240 мировых авиарекордов.

Самый большой транспортный самолет в мире Ан-225 «Мрия» празднует свой тридцатилетний юбилей.

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Об этом написал президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Настоящий великан, обладатель абсолютного рекорда грузоподъемности – и в целом 240 мировых авиарекордов – все это наша легендарная и уникальная «Мрия». Украинский гигант Ан-225, который по кодификации НАТО имеет еще одно замечательное имя «Казак». Сегодня наша «Мрия» празднует 30-летний юбилей!" - написал глава государства.

Справка УНИАН. Ан-225 «Мрия» создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова. Свой первый полет самолет совершил в 1988 году. С тех пор «Мрия» остается самым крупным и самым мощным в мире транспортным самолетом.