Порошенко: Вертолеты Airbus будут патрулировать Азово-Черноморский бассейн

Президент отметил, что вертолеты Airbus надежны и эффективны.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что первая партия полученных сегодня вертолетов компании Airbus Helicopters будет направлена на обеспечение спасательных работ в горной местности, будет осуществлять патрулирование в Азово-Черноморском бассейне и обеспечивать охрану государственной границы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время церемонии передачи первой партии вертолетов «Airbus Helicopters» для нужд Министерства внутренних дел Украины в аэропорту «Борисполь».

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«Возможности этих вертолетов чрезвычайно мощные: более 11 тонн взлетного веса: до 24 спасателей, пассажиров. Большая надежность, большая эффективность, более 1 тыс. км радиус действия», - заявил он.

По словам Порошенко, в первую очередь эти вертолеты будут направляться для обеспечения спасательных работ, в том числе, в горной местности, в Азово-Черноморском бассейне, где Украина должна быть готова к любым инцидентам, но, в первую очередь задача - «защищать границу, спасать людей».

Он отметил, что украинские пилоты «с честью справятся с этой миссией».

Как сообщал УНИАН, 7 июня Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Франции о закупке в кредит 55 вертолетов для создания Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты МВД.

14 июля Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters, вертолетами французского производства планируется обеспечить ГСЧС, Нацгвардию, Нацполицию и Госпогранслужбу. МВД планирует получить вертолеты трех моделей - Н145, Н125 и Н225.

Основными задачами вертолетных подразделений МВД будут: спасение и общественный порядок, уголовные расследования, антитеррористические и специальные миссии, охрана государственной границы и безопасность на дорогах.

Пилотов для системы авиационной безопасности и защиты МВД будут готовить в Кременчугском летном колледже. Кроме того, украинские специалисты будут проходить курсы специального обучения во Франции на базе образовательных центров Airbus Helicopters.

В то же время в Нежине будет расположен сервисный центр системы авиационной безопасности МВД. Также один из региональных центров авиации МВД будет размещаться в Мариуполе.

В авиационном отряде ГСЧС планируют расширить возможности - ускорить реагирование на все виды происшествий, а также усилить патрулирование вертолетами на базе аэродрома «Нежин». Также, при необходимости, вертолеты могут базироваться и нести дежурство на авиационной точке в «Жулянах».