Украина получила первую партию вертолетов компании Airbus Helicopters для Нацгвардии и ГСЧС

Вертолеты направляются в Национальную гвардию Украины и Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина получила первую партию вертолетов компании Airbus Helicopters для нужд Национальной гвардии Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом Порошенко сообщил в Twitter.

«Украина приобрела вертолеты компании Airbus Helicopters, первую партию которых сегодня мы уже получили от французских друзей и передаем для Национальной гвардии Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 7 июня Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Франции о закупке в кредит 55 вертолетов для создания единой системы авиационной безопасности.

14 июля Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для системы авиационной безопасности и защиты МВД.

Вертолетами французского производства планируется обеспечить ГСЧС, Нацгвардию, Нацполицию и Госпогранслужбу. Вертолеты собираются во Франции и Германии.