В Украине запустили электронный кабинет водителя
Государственное агентство по вопросам электронного правительства сегодня, 21 декабря, официально запустило электронный кабинет автовладельца. По словам главы агентства Алексея Рыженко, в кабинете будет доступно более пяти видов услуг.
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В электронном кабинете будет доступна первичная регистрация автомобиля, а также сервисы, связанные с информацией об автомобиле: в частности, по номеру автомобиля можно будет узнать его полную историю, предыдущих владельцев, попадал ли автомобиль в аварию.
Также в онлайн-кабинет можно будет записаться в электронную очередь к сервисных центров МВД.
Согласно сообщению на сайте электронного сервиса, для доступа необходимо пройти регистрацию. Идентификация возможна с помощью электронной подписи, BankID и через мобильный номер.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины планирует в 2019 году внедрить 50 новых электронных услуг для граждан.