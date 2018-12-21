Цена бензина на АЗС опустилась ниже 30 гривень за литр

В частности, А-92 стоит 28,52 грн/л, А-95 — 29,60 грн/л и ДТ — 29,52 грн/л.

Цены на бензины и дизтопливо снизились в крупных сетях до уровня трехмесячной давности. Cредние цены бензинов и ДТ по Украине 21 декабря опустились ниже 30 грн/л.

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Об этом сообщает «Консалтинговая группа А-95» со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка, передает enkorr.

В частности, А-92 стоит 28,52 грн/л, А-95 — 29,60 грн/л и ДТ — 29,52 грн/л.

Shell и SUN OIL снизили цены на все виды топлива на 58–90 коп./л и 60 коп./л соответственно. Бензины в AMIC и SOCAR подешевели на 50 коп./л. Стоимость ДТ и А-95+ снизилась в «Параллели».

Больше гривни уступили такие сети, как «Рур Групп», Luxwen и «Укр-Петроль».

Бензины начали дешеветь с 1 ноября и потеряли в цене почти 3,5 грн/л. ДТ за период падения с 13 ноября подешевело почти на 3 грн/л.

Как сообщал УНИАН, цены на заправках в Украине росли с конца августа на фоне существенного роста мировых цен на нефть, которые начали снижаться во второй половине октября, потянув за собой розничные цены на бензин и ДТ в Украине.