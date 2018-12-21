Импортозамещение для "Укрзализныци" создаст в стране 8 тысяч дополнительных рабочих мест - Кравцов

Укрзализныця дает старт новой индустриализации Украины. Благодаря импортозамещению запасных частей, которые использует отрасль, экономика страны в 2019 году может получить около 1,6 млрд грн и 8 тыс. дополнительных рабочих мест.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов.

«Укрзализныця имеет острую потребность в замещении импортных запчастей. Прежде всего - производства Российской Федерации. Поэтому мы выходим с предложением к национальным производителям создать альтернативу продукции страны-агрессора. Как пример: в 2019 году компании необходимо 230 позиций таких запчастей – это 575 тыс. единиц и 1,6 млрд грн для украинской экономики. К тому же более 8 тысяч украинцев смогут получить работу. Рынок уже много лет ожидал от Укрзализныци таких заказов. И сегодня мы предлагаем дать старт новой индустриализации Украины», - отметил Евгений Кравцов.

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На прошлой неделе в Федерации работодателей Укрзализныця впервые представила потенциальным украинским производителям каталог с перечнем и номенклатурой продукции, которая требует замещения. В дальнейшем он будет детализироваться и расширяться.

«Сейчас мы ведем переговоры с ProZorro.Продажи, чтобы была возможность заключать рамочные договоры на 3 года. Для отечественных предприятий это лучше, чем разовые заказы. Тогда владельцы будут заинтересованы инвестировать в развитие своих производственных баз и понимать объем продукции на долгосрочный период», - резюмировал Евгений Кравцов.

Кроме того, по словам Евгения Кравцова, в следующем году Укрзализныця готова дополнительно инвестировать 13,5 млрд грн до уровня 2018 года. А это 8,1 млрд грн в капвложения и 5,4 млрд грн в текущие ремонты.

«В 90 % случаев эти средства пойдут национальному производителю. Наша цель – уменьшить стоимость приобретения продукции и сделать ее доступной, ведь немало производственных баз после распада СССР осталось за границей», – отметил он. Поэтому, по мнению руководителя "Укрзализныци", программа импортозамещения расширит возможности национальных производителей, а дерегулирование вагонной составляющей железнодорожного тарифа будет стимулировать смежные отрасли экономики к развитию".

С каталогом с перечнем и номенклатурой продукции, которая требует замещения, можно ознакомиться по ссылке.