Станцию метро "Лыбедская" в Киеве открыли
15:40, 23 декабря 2018Транспорт
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Взрывоопасные предметы не обнаружены.
На месте работали взрывотехники и кинологи / фото УНИАН
Станцию метро «Лыбедская» в Киеве открыли после анонимного «заминирования», которое поступило в полицию сегодня в 13:00.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Twitter.
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«Станция «Лыбедская» осмотрена. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Работаем в обычном режиме», - отметили в столичной подземке.
Как сообщал УНИАН,станция «Лыбедская» была закрыта на вход и выход после анонимного сообщения о ее заминировании.
На месте работали взрывотехники и кинологи.
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