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Станцию метро "Лыбедская" в Киеве открыли

15:40, 23 декабря 2018
Транспорт
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На месте работали взрывотехники и кинологи / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Twitter.

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«Станция «Лыбедская» осмотрена. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Работаем в обычном режиме», - отметили в столичной подземке.

Как сообщал УНИАН,станция «Лыбедская» была закрыта на вход и выход после анонимного сообщения о ее заминировании.

На месте работали взрывотехники и кинологи.

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Теги: #Киев#метро#минирование