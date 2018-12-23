Взрывоопасные предметы не обнаружены.

Станцию метро «Лыбедская» в Киеве открыли после анонимного «заминирования», которое поступило в полицию сегодня в 13:00.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Twitter.

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«Станция «Лыбедская» осмотрена. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Работаем в обычном режиме», - отметили в столичной подземке.

Как сообщал УНИАН,станция «Лыбедская» была закрыта на вход и выход после анонимного сообщения о ее заминировании.

На месте работали взрывотехники и кинологи.