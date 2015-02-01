Возобновлено движение поезда Сватово-Лисичанск

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, с 30 января возобновили движение поезда сообщением "Сватово-Переездная" (Лисичанск), который будет курсировать ежедневно: из Сватово отправка в 3.11, 4.50 и в 17.29, со станции «Переездная» - в 5.50, 8.00 и 19.56.