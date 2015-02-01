Возобновлено движение поезда Сватово-Лисичанск
11:32, 01 февраля 2015Транспорт/Связь
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Луганская областная государственная администрация заявляет о возобновлении с 30 января движения поезда сообщением "Сватово - Переездная".
Возобновлено движение поезда Сватово-Лисичанск \ УНИАН
Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, с 30 января возобновили движение поезда сообщением "Сватово-Переездная" (Лисичанск), который будет курсировать ежедневно: из Сватово отправка в 3.11, 4.50 и в 17.29, со станции «Переездная» - в 5.50, 8.00 и 19.56.
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