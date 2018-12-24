Украинцы завалили словацкий приграничный поселок брошенными «евробляхами» (фото)

Количество брошенных "евроблях" в поселке продолжает увеличиваться, сейчас их более сотни.

В словацком поселке Убля, вблизи границы с Украиной, украинские владельцы автомобилей на еврономерах продолжают массово бросать свои транспортные средства.

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Как сообщает Mukachevo.net, только за первые две недели декабря украинцы оставили там более сотни автомобилей.

Количество брошенных авто продолжает расти. Чтобы решить эту проблему местные власти решили обратиться к областному руководству.

Как отметила сельский голова Надежда Серкова (представительница партии SMER), сейчас авто без присмотра можно увидеть повсюду - и непосредственно возле КПП, и в любом месте, где их можно припарковать.

По ее словам, местные жители видели, как в село прибывают грузовики с автомобилями и выгружают их сразу возле границы. Среди них авто с английскими, польскими и венгерскими номерами.

«Мы не позволим превратить Ублю в огромный мусорник», - заявила Серкова.

Впрочем, отмечается, что сейчас власть беспомощна. Представители сельсовета начали предупреждать местных жителей, чтобы они не разрешали парковать машины в своих дворах и садах.

В то же время, Серкова утверждает, что не позволит, чтобы эти машины вывозили на свалку или за пределы деревни без разрешения хозяев.

«Безусловно, у каждой машины есть свой владелец, который привез ее сюда с определенной целью», - отметила она.

Количество брошенных "евроблях" в поселке продолжает увеличиваться. Сейчас их болеесотни. Некоторые находятся здесь неделю или две, другие стоят под открытым небом уже годами. Есть такие, от которых остался только кузов или в аварийном состоянии.

Сейчас председатель Убли намерен вести переговоры с областной властью в Прешове. Чтобы те обеспечили парковочные зоны и пешеходные дорожки.

«Однозначно, что следует решать эту ситуацию, ведь автомобилей с каждым днем становится все больше и больше, - подчеркнула она.

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы Украины о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усиление контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

Со дня вступления в силу закона вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку на ранее ввезенные автомобили. Однако лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам.

Украинцы, которые не нашли денег на растаможивание авто на европейских номерах - сотнями вывозят их в Польшу, Словакию и Румынию.