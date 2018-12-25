На Полтавщине сотни машин застряли в снежных заносах: на помощь отправилась военная техника (видео)

На границе Черкасской и Полтавской областей в снежных сугробах увяз около 200 машин.

Вызволять транспорт из снега на дорогах Полтавщины отправился военный транспорт.

Об этом сообщил руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook.

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"На границе Черкасской и Полтавской областей в снежных сугробах увязло около 200 машин. Ситуация осложняется тем, что, с другой стороны грузовик перекрыл движение транспорта и снегоуборочная техника не имеет возможности подойти. Из ближайшей военной части направили БТР для освобождения дороги. Работаем", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на дорогах в Полтавской области в связи с метелью и сильным снегопадом с 17.00 25 декабря до 2.00 26 декабря ограничено движение грузового и пассажирского транспорта. Кроме того, в некоторых городах и селах Полтавской области из-за непогоды завтра отменят занятия в школах.

В ГСЧС Полтавщины сообщили, что спасатели освободили из снежного плена 81 транспортное средство.