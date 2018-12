В Украине впервые разработали велосипедные госстандарты

1 сентября 2018 года вступили в силу новые государственные строительные нормы по строительству велоинфраструктуры.

Первые в истории государственные стандарты Украины по велоинфраструктуре разработал Государственный дорожный научно-исследовательский институт по заказу общественной организации «Ассоциация велосипедистов Киева». Об этом сообщает пресс-служба этой организации.

Отмечается, что ГОСТ «Планирование и проектирование велосипедной инфраструктуры» содержат общие положения о планировании велосипедной инфраструктуры и разделы о проектировании велоинфраструктуры на улицах, дорогах и перекрестках населенных пунктов, а также вне населенных пунктов и велодорожек. Также в велосипедных госстандартах есть требования к конструкции и эксплуатации велосипедной инфраструктуры и велосипедных парковок.

«ГОСТы закладывают единую методологическую основу для планирования и проектирования велосипедной инфраструктуры. Это позволит улучшить безопасность велосипедистов в Украине благодаря проектированию и строительству унифицированной велоинфраструктуры», - говорится в сообщении.

Как отмечают в ассоциации, ГОСТы также будут способствовать разгрузке дорог и улиц, повышению безопасности дорожного движения и снижению негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду, особенно в городских условиях.

«В Украине не было государственных стандартов о том, как проектировать качественную, унифицированную для всех городов и безопасную велоинфрастурктуру. При этом без единых велоГосты каждый город проектирует ее по-разному, а инженерам-проектировщикам дорог и представителям органов местного самоуправления нужен инструмент для принятия решений. Этим инструментом станут велосипедные ГОСТы, которые разработали по заказу АВК», - пояснила координатор проекта «Зеленый свет для велодвижения в общинах» Екатерина Шульга.

По ее словам, разработку велоГОСТов удалось заказать в рамках проекта «Зеленый свет для велодвижения в общинах/Green Light for Cycling in Hromadas». Проект реализует Ассоциация велосипедистов Киева при поддержке Программы для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития ULEAD с Европой/ULEAD with Europe, котрая совместно финансируется Европейским Союзом и его странами-членами Данией, Эстонией, Германией, Польшей и Швецией.

Теперь велосипедные ГОСТы должен утвердить национальный орган стандартизации - государственное предприятие «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества».

В ассоциации напомнили, что 1 сентября 2018 года вступили в силу новые государственные строительные нормы (ДБН) «Улицы и дороги населенных пунктов», которые содержат нормы по строительству велоинфраструктуры.