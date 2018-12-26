Украина встает на крыло

Украинский авиарынок в уходящем году продолжил стремительный взлет. В предпоследнюю неделю года в преддверии длинной череды рождественских и новогодних праздников был зафиксирован абсолютный рекорд: аэропорты Украины обслужили 20 млн пассажиров. Для сравнения, за весь 2017 год пассажиропоток составил только 14 млн человек, а в рекордном для отрасли 2013 году перевозка и обслуживание пассажиров составили порядка 15 млн человек.

Таким образом, можно смело сказать, что украинский авиарынок вышел на новый уровень.

Причин этому успеху несколько. Ключевым фактором роста пассажиропотока в уходящем году стала синергия двух компонентов - снижение цен на билеты и появление на отечественном рынке новых авиакомпаний, что усилило накал борьбы за пассажиров.

«Ryanair, Wizz Air и МАУ фактически развязали ценовую войну. Поэтому цена на билеты упала в прошлом году, а в этом она стала еще меньше», - отметил в комментарии УНИАН авиаэксперт Александр Ланецкий.

Кроме того, активному росту рынка поспособствовал действующий с лета 2017 года безвизовый режим с Евросоюзом. Нельзя сказать, что он стала решающем, но свою лепту внес. Ведь, основными авианаправлениями из Украины являются страны Европы, а отсутствие бюрократических процедур и платы за визы стимулирует украинских авиационных путешественников.

Среди значимых факторов роста пассажиропотока в уходящем году стоит отметить и отложенный спрос.

«Фактически восстанавливается проседание в 2014-2015 году. Также, либерализация визового режима. Кроме того, последние годы низкая стоимость авиатоплива в мире стала причиной снижения многими авиакомпаниями тарифов», - считает авиаэксперт Богдан Долинце.

Кроме того, по словам эксперта, свою роль сыграло развитие в последние годы крупнейшего аэропорта страны - «Борисполь» по стратегии авиационного хаба.

«В 2017 году аэропорт обслужил около 3 млн трансфертных пассажиров. А в этом году будет еще больше. Эти пассажиры достались Украине с других рынков», - отметил он.

Действительно, международный аэропорт «Борисполь» демонстрирует небывалые для себя результаты по количеству обслуженных пассажиров. По итогам 2018 года воздушная гавань примет более 12 млн человек. Однако, как уверяет австрийская консалтинговая компания Airport Consulting Vienna, которая подготовила Стратегический план развития аэропорта «Борисполь», это только начало. Эксперты прогнозируют, что к 2045 году аэропорт выйдет на уровень обслуживания порядка 54 млн человек.

Есть чем гордиться и другому столичному аэропорту - имени Игоря Сикорского, называемого киевлянами «Жулянами». Этот аэропорт продемонстрировал второй по размеру пассажиропоток в стране, обслужив наполовину больше, чем в 2017 году, – почти 3 млн человек.

Пытается не отставать от лидеров и международный аэропорт "Львов" имени Данила Галицкого, который набрал приличный темп роста. Пассажиропоток за одиннадцать месяцев текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года почти на половину - до 1,5 млн человек. Стоить также отметить уверенный рост международного аэропорта Одесса, который достиг полуторамиллионной отметки, и аэропорта Харьков, который в 2018 году обслужит почти один миллион человек.

Достигнутый успех позволил премьер-министру Владимиру Гройсману гордо заявить, что Украина становится серьезным игроком на европейском рынке авиаперевозок.

«В этом контексте важно усилить роль столичного аэропорта «Борисполь» как регионального хаба и проработать совместно с международными партнерами возможности развития региональных аэропортов», - сказал Гройсман.

Правда, как считают авиационные эксперты, нынешние семимильные темпы роста пассажиропотока в Украине в будущем несколько замедляться.

«Если посмотреть на прогнозы IATA по росту на следующие 20 лет, то Европа будет расти со скоростью три-пять процентов в год. В Украине на сегодняшний день рост около тридцати процентов, но к 2035 году наша скорость должна сравнятся с общей скоростью по Европе», - сказал Богдан Долинце.

Вместе с тем, чтобы нашей стране выйти в сфере гражданской авиации на общеевропейский уровень необходимо стабильное развитие экономики и увеличение заработных плат и пенсий. Ведь, росту пассажиропотока в Украине в первую очередь препятствуют низкие доходы населения.

В целом, увеличение пассажиропотока позволяет авиакомпаниям более эффективно использовать имеющийся в наличии флот, больше зарабатывать и вкладывать эти дополнительные доходы в свое развитие. Кроме того, расширение авиарынка Украины способствует приходу новых авиакомпаний, что приводит к росту конкуренции.

Год лоукостеров

Уходящий год подарил украинским пассажирам как новые авиакомпании, так и разнообразие новых рейсов.

Самым долгожданным стал приход на наш рынок ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair, которая 3 сентября выполнила первый рейс из аэропорта «Борисполь» в Берлин. А спустя почти месяц были открыты другие рейсы из Украины.

Таким образом, закончилась эпическая борьба за появление этой авиакомпании в Украину, начавшаяся еще в 2017 году. На данный момент Ryanair выполняет полеты из Киева в Барселону, Братиславу, Варшаву, Вильнюс, Вроцлав, Гданьск, Дублин, Краков, Познань и Стокгольм. А из аэропорта Львов в Варшаву, Дюссельдорф, Краков, Миммингем и Лондон.

По словам менеджеров авиакомпании, на этом экспансия на украинский рынок не заканчивается. Следующим летом Ryanair планирует открыть пять новых направлений из Киева в Дублин, Софию, Пафос на Крите, Манчестер и Афины. С весны 2019 года из Украины будут летать 22 рейса этой авиакомпании.

Новыми направлениями может похвастаться и венгерская лоукост-авиакомпания WizzAir, которая в этом году открыла 18 новых рейсов из трех украинских аэропортов. Так, из Киева были запущены рейсы в Лиссабон, Таллинн, Берлин, Франкфурт и Вену. Из Львова - в Катовице, Дортмунд, Гданьск, Лондон, Вильнюс, Братиславу и Франкфурт. Примечательно, что эта авиакомпания вернулась и в Харьков, запустив рейсы в Дортмунд, Катовице, Гданьск, Вроцлав, Вену и Лондон.

В 2018 году расширил свою карту полетов из Украины еще один лоукостер – итальянская авиакомпания Ernest Airlines. Придя на украинский рынок в декабре 2017 года, перевозчик, основательно здесь обосновался. Свидетельством этому стало открытие новых маршрутов в Милан и Рим из Львова и в Болонью - из Киева. Кроме того, в октябре состоялись первые рейсы авиакомпании в Рим и Милан из аэропорта «Киев». В следующем году авиакомпания намерена запустить рейсы из Киева в Геную, а также начать летать из аэропорта «Харьков» в Рим и Милан.

Для авиапассажиров ушедший год запомнился и началом полетов новой украинской авиакомпании SkyUp. Правда, воспользоваться ее регулярными рейсами украинцы смогли только в самом конце года. Ведь, самолеты SkyUp большую часть года летали по чартерным рейсам, хотя компания обещала открыть регулярные рейсы намного раньше.

Но как бы там ни было, с 23 декабря теперь летает рейс из Киева в столицу Грузии Тбилиси, с 28 декабря запустят в болгарскую столицу Софию, а с 29 декабря в испанскую Барселону и словацкий Попрад.

В полной мере украинские пассажиры смогу почувствовать эффект от появления на нашем рынке бюджетной SkyUp летом 2019 года. С 2 июня будут запущены первые внутренние регулярные рейсы из Киева в Одессу и из Харькова в Одессу. К примеру, билет из столицы в Одессу будет стоить от 499 грн в одну сторону.

Также, на начало лета SkyUp планирует запустить рейсы из Киева в Батуми, Ларнаку, Римини, Неаполь, Сицилию, Аликанте, Тенерифе, а также рейс в Пальму-де-Майорку. Цены на эти рейсы будут начинаться от полторы тысячи гривен в Батуми и Ларнаку до 5 тыс. грн за перелет на расположенный в Атлантическом океане испанский остров Тенерифе.

В свою очередь, крупнейшая украинская авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» также не пасла задних и подарила украинцам ряд новых направлений. Перевозчик открыл рейсы из Киева в Винницу, Копенгаген, Каир, Дели, Торонто, Ла-Роману (Доминиканская Республика).

В наступающем году обещает начать полеты в Украину и лоукост LaudaMotion по маршруту Киев-Вена. Эта авиакомпания, которая является дочерней компанией Ryanair, начнет летать уже с 1 февраля, а цена билетов стартует от десяти евро.

Регионы идут на взлет

Появление в Украине новых возможностей для авиационных путешествий будет действенным стимулом для наших сограждан расширить свои познания о родной стране и окружающем мире. Ведь, пока по оценке министра инфраструктуры Владимира Омеляна, услугами авиационных компаний пользуются лишь пять-семь процентов сограждан.

«А могут и должны летать минимум пятьдесят процентов. Этому во многом препятствует нехватка аэропортов в стране", – уверен министр.

Действительно, пока в Украине активно работает лишь десяток аэропортов. Поэтому в правительстве решили исправить эту ситуацию. Согласно транспортной стратегии до 2030 года, которая была утверждена в уходящем году, планируется увеличить сеть аэропортов до полусотни.

«Во времена Советского Союза в Украине был пятьдесят один аэропорт. Поэтому цифра пятьдесят аэропортов к 2030 году является абсолютно реальной", – считает Омелян.

Реализацию этой цели не стали откладывать в долгий ящик. В конце уходящего года чиновники объявили о строительстве первого за время независимости Украины нового аэропорта — «Приднепровье» на границе Запорожской и Днепропетровской областей. На этот проект в бюджете на 2019 год заложены две сотни миллионов гривень, а реализовать его планируется в течение двух-трех лет. К слову, это решение вызвало немало дискуссий. Ведь, по соседству есть действующие аэропорты «Запорожье» и «Днипро», и появление конкурента неизбежно скажется на их работе.

Как бы там ни было, но запорожский аэропорт не собирается сдаваться. На данный момент из него ежедневно вылетают рейсы, в частности, в Турцию, Польшу и Египет. Более того, в декабре 2017 года в аэропорту начали строить новый терминал, открытие которого запланировано на 2019 год.

В последнее время за модернизацию инфраструктуры взялись и другие региональные аэропорты. В частности, продолжается масштабная реконструкция в Одессе. В аэропорту курортной столицы страны построили новый терминал и завершается строительство взлетно-посадочной полосы. В Мининфраструктуры уверяют, что первые рейсы с новой полосы начнут взлетать во второй половине 2019 года.

В апреле 2018 года начался ремонт в аэропорту «Полтава». Там отремонтировали терминал, дорожки для руления и взлетно-посадочную полосу. Скорее всего, мы услышим о запуске рейсов уже с весны следующего года.

Активно готовится к запуску еще один региональный аэропорт – «Житомир». Здесь отремонтировали вокзальный комплекс, терминал, ангары и помещения пожарной службы. В настоящее время проводится работа над получением статуса международного. По словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, после открытия аэропорт «Житомир» ожидает большой поток туристов из Беларуси, где отсутствуют чартерные рейсы.

А вот аэропорт «Николаев» уже может похвастаться результатами многомесячной работы – украинская авиакомпания «Дрим Винд» с 22 декабря начала выполнять внутренние рейсы по маршруту Киев-Николаев, а с 26 декабря заработает маршрут на египетский курорт Шарм-эш-Шейх. Стоит отметить, что последний регулярный рейс в Николаевском аэропорту был совершен весной 2013 года.

Ожидает возрождения и самый западный аэропорт страны - «Ужгород», который перестал принимать регулярные рейсы с 2016 года. В средине декабря государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" получило сертификат соответствия нормам ЕС от Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), который необходим для возобновления полетов на этот аэродром. Сложность полетов заключается в том, что из-за близости аэропорта к словацкой границе, осуществляя взлет и посадку, украинские пилоты каждый раз нарушают воздушное пространство Словакии. Теперь же, с получением сертификата "Украэрорух" получил право предоставлять аэронавигационные услуги на территории Европейского Союза.

«Впервые в истории международного партнерства ЕС открывает свое небо для страны - не члена Евросоюза, в частности, в части воздушного пространства Словакии», - подчеркнул Омелян. Открытие рейсов из Ужгорода позволит соединить Закарпатье с остальной частью Украины быстрым транспортным авиационным сообщением. Ведь, этот регион находится за Карпатами и добираться туда на поезде или автомобильном транспорте занимает много времени.

Еще одним работающим аэропортом на авиакарте Украины может стать Белая Церковь. Независимые международные консультанты по программе технической помощи Европейской комиссии для Украины провели технико-экономическое обоснование проекта восстановления взлетно-посадочной полосы и строительства терминала аэропорта в этом, расположенном в 70 км от Киева, городе. На развитие аэропорта, который планируют сделать международным, необходимо порядка 60 млн евро.

В целом, возобновление региональных аэропортов дает надежду, что в ближайшие годы количество летающих украинцев увеличится в разы.

Новый год – новые надежды

Наступающий год пройдет под знаком желтой Свиньи, и будем надеется, что никто не осмелиться подложить ее на пути активного развития национального авиационного рынка. Да, для отрасли остаются значительные риски: нестабильная экономика, продолжающаяся агрессия со стороны путинской России и всплеск популизма на грядущих выборах президента и парламента.

В случае отсутствия форс-мажоров рынок ожидает продолжение роста. Авиаэксперт Богдан Долинце считает, что одним из главных позитивных событий следующего года станет подписание договора о свободном авиапростанстве с ЕС.

«Он снизит ограничения на полеты для украинских компаний в некоторые страны. Позволит снизить бюрократию при открытии новых рейсов. Особенно это касается Италии, Франции, Германии и Нидерландов», - отметил эксперт.

В 2019 году толчком для развития транзитного потенциала нашей страны могло бы стать налаживание авиационного сообщения с рядом стран Азии.

В наступающем году существенно вырастет количество авиарейсов, а соответственно продолжится рост пассажиропотока. Ведь, Ryanair начал летать на полную мощь только с ноября, и рынок лишь начал знакомиться с возможностями этой авиакомпании. Увеличить количество своих рейсов планируют авиакомпании МАУ, Wizz Air, SkyUp и ряд других. И у всех нас появиться больше возможностей взлететь к небесам и благополучно приземлиться в выбранной точке. Увидеть мир и привести с собой полезный опыт и новые эмоции.

Александр Куницкий