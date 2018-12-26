Аэропорт Николаева принял первый за пять лет регулярный рейс

Авиакомпания «Дрим Винд» начала выполнять внутренние рейсы по маршруту Киев-Николаев. Ранее планировалось, что рейсы по маршруту стартуют с 22 декабря, однако запланированный на этот день рейс был отменен из-за недостаточного количества проданных билетов.

Украинская авиакомпания «Дрим Винд» начала выполнять внутренние рейсы по маршруту Киев-Николаев-Киев.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая информация размещена на онлайн-табло Николаевского аэропорта.

В частности, сегодня, 26 декабря, «Дрим Винд» выполнила первый внутренний рейс из международного аэропорта «Киев» им. Игоря Сикорского в Николаевский международный аэропорт, который последний раз принимал регулярный рейс весной 2013 года.

По данным сервиса Flightradar24, Boeing авиакомпании «Дрим Винд» вылетел из Киева в 09:23 утра и приземлился в Николаеве в 10:06.

Напомним, ранее планировалось, что «Дрим Винд» начнет выполнять рейсы по маршруту Киев-Николаев-Киев с 22 декабря, однако запланированный на этот день рейс был отменен из-за недостаточного количества проданных билетов.

Как сообщал УНИАН, ранее информацию о старте рейсов по маршруту Киев-Николаев-Киев с 22 декабря обнародовал и.о. директора аэропорта «Николаев» Федор Барна на своей странице в Facebook.

По его данным, в этом году на 29 декабря запланирован еще один перелет между Николаевом и Киевом.

В январе 2019 года рейсы запланированы на 2, 4, 8, 11, 14, 18, 21, 25, 28 числа, в феврале - на 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, а последний рейс запланирован на 1 марта.

Также, по информации Барны, стоимость билета в одну сторону для пассажира без льгот составит 2400 грн, для студентов и детей (2-11 лет) – 800 грн, для детей до 2 лет – 240 грн, а в бизнес-классе – 4200 грн.

Также есть возможность раннего бронирования за 10 дней до вылета по более низкой цене.

Справка УНИАН. Украинская авиакомпания «Дрим Винд» появилась в этом году.

В реестре за авиакомпанией «Дрим Винд» значатся два Boeing 737-300 с регистрационными номерами UR-CRL и UR-CRМ.

Первое воздушное судно было выпущено в 1990 году, второе — в 1991-м. В Госреестр они внесены 18 июля и 27 июня соответственно. Директором авиакомпании числится Савостьянов Николай Владимирович.

Николаевский аэропорт построен в 1944 году и в течение длительного времени использовался как военный, для Вооруженных Сил СССР. Позже начал выполнять функции гражданского аэропорта. Последний регулярный рейс был совершен весной 2013 года. В 2016 году аэропорт был отключен от энергоснабжения за долги.

В 2017 году все имущество коммунального предприятия «Международный аэропорт Николаев» было передано на баланс КП «Агентство развития», которое реорганизовано в КП «Николаевский международный аэропорт».