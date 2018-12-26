«Новая Почта» подписала пятилетний контракт с IKEA на доставку продукции

Группа будет предоставлять логистические услуги шведской компании по продаже мебели и товаров для дома.

Компания «НП Логистик», которая входит в Группу «Новая Почта», будет предоставлять шведской компании по продаже мебели и товаров для дома IKEA логистические услуги, в том числе хранение и комплектацию заказов для ее нового магазина городского формата (сity store) в Киеве.

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Как сообщила пресс-служба «Новой Пошты», соответствующий контракт был подписан на 5 лет.

По словам совладельца «Новой Почты» Вячеслава Климова, этот контракт стал дополнительным сигналом для других зарубежных инвесторов о том, что в нашей стране есть надежные партнеры.

По данным пресс-службы, «НП Логистик» - компания, которая специализируется на фулфилменте: хранении товаров на складах, комплектации и отправке заказов получателю.

«Клиент делает заказ в интернет-магазине, выбирая ноутбук, детскую кроватку и средство для мытья посуды. Магазин не держит товары на собственном складе, а использует услугу фулфилмента, - все его товары хранятся на складе «НП Логистик». Сотрудники компании собирают составляющие заказа и доставляют его клиенту. Магазин экономит на содержании складских помещений и штате сотрудников, а клиент - получает гарантированно лучший сервис», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, первый украинский магазин IKEA будет открыт в столичном Ocean Mall в конце лета 2019 года. Магазин будет иметь площадь 6 тысяч квадратных метров. На первом этапе в магазине будет представлено около 3,6 тысячи единиц товаров, по истечении первого полугодия число товаров увеличится до порядка 7 тысяч.

В первом магазине IKEA будет работать 60 человек, и такое же количество персонала будет занято в логистике. IKEA также планирует привлечь внешнюю логистическую компанию для доставки своих товаров к подъездам домов столичных покупателей.

Справка УНИАН. Группа «Новая Почта» предоставляет клиентам - как бизнесу, так и частным лицам - полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В Группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе «Новая Почта», «НП Логистик», «ПОСТ ФИНАНС» и «Новая Почта Интернешнл».

Сеть компании «Новая Почта» насчитывает более 2400 отделений по всей Украине, а количество отправлений за 2017 год превысило 146 млн.