В порту «Черноморск» впервые за 20 лет провели реконструкцию подходного канала

Инвестиции Администрации морпортов в реализацию проекта по дноуглублению в порту «Черноморск» составляют более 400 млн грн.

В морском порту «Черноморск» (Одесская обл.) завершена реконструкция подходного морского канала.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе государственного предприятия «Администрация морских портов Украины», такая реконструкция проведена впервые за последние 20 лет.

В пресс-службе отметили, что АМПУ и подрядчик - компания China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) в конце прошлой недели подписали документы о завершении дноуглубительных работ на этом объекте.

Как отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс, за последние 20 лет существенно увеличились количество заходов в порт «Черноморск» крупнотоннажных судов с осадкой свыше 14 м. Поэтому от реализации проектов реконструкции подходного канала и 1-го ковша Сухого лимана зависит будущее развитие порта.

«По завершению этих проектов государственные и частные стивидорные компании, которые работают в порту, смогут принимать крупнотоннажные суда с осадкой до 14,5 м типа Panamax и post-Panamax», - цитирует пресс-служба Вецкаганса.

В результате проведенных дноуглубительных работ увеличены параметры подходного канала: длина - до 1,6 тыс. м, ширина - до 160 м, глубина - до 16 м. Сейчас дноуглубительный флот CHEC работает в операционной акватории первого ковша Сухого лимана. Уже завершена первая очередь дноуглубления операционной акватории и начались работы по реализации второй очереди. По завершению всех трех очередей дноуглубления акватории 1-го ковша Сухого лимана глубины в его центральной части достигнут 15 м.

Данный дноуглубительный проект в «Черноморске» стартовал в августе. Он состоит из двух направлений: дноуглубление на подходном морском канале и в операционной акватории 1-го ковша Сухого лимана.

Инвестиции АМПУ в реализацию проекта составляют 404,1 млн грн (без НДС). Работы выполняет дноуглубительный флот китайской компании CHEC.

В АМПУ акцентируют, что благодаря прозрачной процедуре и конкурентной борьбе на торгах экономия средств составила 10% от ожидаемой стоимости, или 40 млн грн.

Общий объем дноуглубительных работ в порту «Черноморск» составит около 2 млн куб. м. На подходном канале изъято почти 500 тыс. куб. м грунта, в акватории будет изъято почти 1,5 млн куб. м.

Как сообщал УНИАН, 13 марта китайская компания China Harbour Engineering Сompany Ltd (СНЕС) победила в тендере по дноуглублению в морском порту «Черноморск» (Одесская обл.) на сумму более 400 млн грн.

По результатам открытых торгов компания CНЕС предложила провести дноуглубление подходного морского канала за 87,149 млн грн, а работы в операционной акватории оценила в 316,999 млн грн, что стало наилучшим ценовым предложением по каждому из лотов.

Морской торговый порт «Черноморск» в январе-декабре 2017 года увеличил перевалку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,6% - до 17,633 млн тонн.

Справка УНИАН. Морской торговый порт «Черноморск» – универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн.

Подходной канал построен в 1957 году. Изначально имел ширину 60 м, глубину 8,25 м и длину 780 м. Позже параметры поэтапно увеличивались и со временем достигли показателей: глубина - 14,5 м, ширина - 150 м и протяженность – 1,4 тыс. м.