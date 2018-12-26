Въезд в Полтавскую область из-за снегопадов закрыли для всех видов транспорта

Ранее Полтавская область полностью ограничила движение транзитного автотранспорта по территории региона из-за сильного снегопада.

Въезд в Полтавскую область будет закрыт для всех видов транспорта с 14 часов в связи со сложной ситуацией на автомобильных дорогах.

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Об этом сообщила пресс-служба подразделения «Укравтодора» - Службы автомобильных дорог в Полтавской области на своей странице в Facebook.

«В связи со сложной ситуацией на автомобильных дорогах с 14:00 26 декабря въезд в Полтавской области закрыт для ВСЕХ видов транспорта. Сейчас заторы ликвидированы на автомобильной дороге Р-42 Лубны-Миргород-Опошня и Т-17-16 Хорол-Семеновка-Кременчуг. Сложная ситуация сохраняется на М-03 Киев-Харьков и на Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Маруиполь», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Полтавская область полностью ограничила движение транзитного автотранспорта по территории региона из-за сильного снегопада.

Руководство области также намерено обратиться к «Укрзализныце» с просьбой предоставить дополнительные поезда для перевозки пассажиров.

Также из-за снега было ограничено движение большегрузного и общественного транспорта в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине.

26-27 декабря на большей части территории страны временами снег, местами порывы ветра 15-20 м/с.