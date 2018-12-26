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В Индии открыли самый длинный в стране мост, который строили 16 лет (фото, видео)

14:39, 26 декабря 2018
Транспорт
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В Индии открыли самый длинный в стране мост / фото twitter.com/DrGPradhan

В штате Ассам, что на востоке Индии, 25 декабря состоялось официальное открытие моста Богибил через реку Брахмапутра, ставшего самым протяженным железнодорожно-автомобильным и вторым по длине железнодорожным мостом в стране.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на India Тoday.

Длина моста Богибил - 4,94 км, его строили 16 лет. Через него проходят двухпутная железная дорога, и трехполосная - автомобильная. 

Как отмечает индийское издание, мост призван играть важную роль не только для обеспечения логистики местного населения, но и в целях национальной безопасности. Ведь штат Ассам, а также соседний регион Аруначал-Прадеш находятся у границы с Китаем.

Предполагается, что мост существенно сократит время переброски военной техники, в случае такой необходимости. Он построен таким образом, что на него может приземлиться даже истребитель, уверяют индийские чиновники.

фото India Тoday
фото India Тoday

Что касается гражданских перевозок, то мост существенно сократит время в пути между городами Ассама и Аруначал-Прадеша, кроме того, сократится примерно на три часа время путешествия между Дели и Дибругархом, третьим по величине городом на северо-востоке Индии.

Напомним, что 23 октября в КНР официально открыли самый длинный морской мост в мире - Гонконг-Чжухай-Макао. Протяженность инженерного сооружения - 55 км, из них 38 км приходится непосредственно на различные участки мостов.

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Теги: #Индия#мост