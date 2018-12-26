В Индии открыли самый длинный в стране мост, который строили 16 лет (фото, видео)

Длина моста Богибил - 4,94 км. Через него проходят двухпутная железная дорога, и трехполосная - автомобильная.

В штате Ассам, что на востоке Индии, 25 декабря состоялось официальное открытие моста Богибил через реку Брахмапутра, ставшего самым протяженным железнодорожно-автомобильным и вторым по длине железнодорожным мостом в стране.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на India Тoday.

Длина моста Богибил - 4,94 км, его строили 16 лет. Через него проходят двухпутная железная дорога, и трехполосная - автомобильная.

Как отмечает индийское издание, мост призван играть важную роль не только для обеспечения логистики местного населения, но и в целях национальной безопасности. Ведь штат Ассам, а также соседний регион Аруначал-Прадеш находятся у границы с Китаем.

Предполагается, что мост существенно сократит время переброски военной техники, в случае такой необходимости. Он построен таким образом, что на него может приземлиться даже истребитель, уверяют индийские чиновники.

Что касается гражданских перевозок, то мост существенно сократит время в пути между городами Ассама и Аруначал-Прадеша, кроме того, сократится примерно на три часа время путешествия между Дели и Дибругархом, третьим по величине городом на северо-востоке Индии.

Напомним, что 23 октября в КНР официально открыли самый длинный морской мост в мире - Гонконг-Чжухай-Макао. Протяженность инженерного сооружения - 55 км, из них 38 км приходится непосредственно на различные участки мостов.