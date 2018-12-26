Метро, троллейбусы, трамваи: в Харькове собираются повысить цены на проезд

Ранее сообщалось, что в Харькове может подорожать проезд в метро до 7 грн.

Метро и трамвайно-троллейбусные предприятия Харькова подали в горсовет на согласование документы о повышении стоимости проезда.

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Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес, передает МедиаПорт. Цифры и сроки городской председатель не назвал. "Как пройдут все процедуры", - отметил Кернес.

Ранее сообщалось, что в Харькове может подорожать проезд в метро до 7 грн. Кроме того, уже выросла стоимость проезда в харьковских маршрутках.

С начала года по декабрь в Харькове было перевезено 60 млн 220 тыс пассажиров и 34,5 млн по области. Увеличение на 20% роста стоимости проезда уменьшила пассажиропоток в маршрутках Харькова на каждого десятого пассажира. Люди просто пересели на метро, повысив пассажиропоток на 5%, и на трамваи (+ более 7% по сравнению с прошлым годом).