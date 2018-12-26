Укравтодор ограничил движение транспорта в трех областях Украины

В настоящее время снято введенное ранее ограничение движения в Днепропетровской области.

Распоряжением штаба Укравтодора ограничено движение большегрузного и общественного транспорта в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях, а в Днепропетровской области такое ограничение уже снято.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информируя о ситуации на дорогах по состоянию на 14.00.

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В частности, отмечается, что затруднено движение в Полтавской области - на автодороге М-03, между с. Красногоровка Великобагачанского района и с. Бригадировка Хорольского району (пробка около 22 км), а также затруднено движение на автодороге Золотоноша – Кременчуг (трасса Н-08) вблизи с. Липовое протяженностью около 15 км.

«Полиция на автодороге М-03 перекрыла движение для работы техники автодора, но автотранспортное движение периодически возобновляется. Также работают передвижные пункты обогрева», - говорится в сообщении.

Управление ГСЧС Полтавской области дополнительно направило тяжелую инженерную технику.

Сообщается, что на других автомобильных дорогах государственного и местного значения движение транспорта обеспечено.

«Всего оказана помощь в буксировке свыше 786 транспортных средств, в которых находилось около 1 тысячи 700 человек», - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, из-за снегопада с 14.00 въезд в Полтавскую область закрыт для всех видов транспорта.