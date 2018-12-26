Во Львове в новогоднюю ночь будут курсировать трамваи и ночные автобусы

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Во Львове в новогоднюю ночь будут курсировать три трамвайных маршрута и ночные автобусы.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Как сообщили в КП «Львовэлектротранс», в новогоднюю ночь будут курсировать трамвайные маршруты № 3, 6, 8.

«В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, во Львове будут курсировать трамваи трех маршрутов: № 3 (площадь Соборная - Аквапарк), № 6 (Железнодорожный вокзал - ул. Миколайчука) и № 8 (площадь Соборная - ул. Вернадского). Интервал движения праздничных рейсов будет колебаться от 19 до 35 минут», - сообщили в «Львовэлектротранс».

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По информации управления транспорта Львовского городского совета, в новогоднюю ночь в городе также будут работать ночные автобусные маршруты.

Справка. Ночные автобусы во Львове курсируют по 7 маршрутам с 23:00 до 05:00, с интервалом движения 1 час. 20 мин. Стоимость проезда составляет 8 грн.

Стоимость проезда в трамвае Львова составляет 5 грн.