В 2019 году будет восстановлено около 4 тысяч километров дорог – Омелян

По словам министра, в следующем году Дорожный фонд будет увеличен на 25%.

В следующем году будет отремонтировано и построено около 4 тысяч километров дорог.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе пресс-конференции.

"В следующем году мы планируем отремонтировать около 4 тысяч километров дорог. Столько же, как и в 2018 году. Я рад, что удалось сберечь Дорожный фонд, и он будет увеличен на 25%. Я не очень доволен тем, что в Дорожном фонде прописано очень много дорог. Этого не должно было быть. Это ответственность "Укравтодора" в соответствии с утверждённой стратегией строительства дорог. Но такое было решение депутатов", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтодора", на строительство, реконструкцию и ремонт дорог госзначения в 2019 году будет направлено около 20 миллиардов гривень из общей суммы в 34,4 миллиарда гривень на дороги госзначения, которая заложена в Дорожном фонде. В целом на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в бюджете предусмотрено более 50 миллиардов гривень, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.

По итогам 2018 года в Украине восстановлено 3,8 тысячи километров дорог.