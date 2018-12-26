"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из-за непогоды на Полтавщине

27 декабря дополнительные поезда будут курсировать по маршруту Харьков - Полтава - Киев и обратно.

Акционерная компания "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд по маршруту Харьков - Полтава - Киев для перевозки граждан, передвижение которых осложнилось из-за непогоды на Полтавщине.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В связи с закрытием проезда пассажирского, грузового и частного транзитного автотранспорта на дорогах государственного значения в Полтавской области, "Укрзализныця" оперативно приняла решение о назначении дополнительного поезда для перевозки граждан, которые пока не имеют возможности воспользоваться альтернативными видами транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 27 декабря дополнительные поезда будут курсировать по маршруту Харьков - Полтава - Киев и обратно.

"Отправление из Харькова в 14:03, прибытие в Полтаву в 17:34, прибытие в Киев в 22:19. В обратном направлении из Киева отправление в 6:53, прибытие в Полтаву в 12:26 и в Харьков в 15:02", - сказано в сообщении.

В то же время отмечается, что в настоящее время в Полтавской области движение пригородных и пассажирских поездов, в том числе транзитных, осуществляется в штатном режиме.

"Сейчас через Полтаву курсируют около 30 пассажирских поездов", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Как сообщал УНИАН, 26 декабря с 14:00 из-за сложных погодных условий в Полтавскую область перекрыт въезд всех видов автомобильного транспорта.