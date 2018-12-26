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Перекрытие дорог на Полтавщине: ограничения будут действовать как минимум до полудня 27 декабря

20:10, 26 декабря 2018
Транспорт
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Ограничения движения на дорогах Полтавщины будут действовать минимум до 27 декабря / фото npu.gov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.

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"Ограничение движения транспорта, которое введено сегодня с 14.00, будет действовать предварительно до завтра до 12.00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пробки на дорогах государственного значения практически ликвидированы, однако движение остается затрудненным.

В то же время на территории Кировоградской области снимаются все ограничения движения грузового и пассажирского транспорта. Соответствующее решение принято на заседании Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в области.

Как сообщал УНИАН, кроме Полтавской, также ограничено движение большегрузного и общественного транспорта на территории Черкасской области.

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Теги: #Укравтодор#Полтавщина#ограничение движения