Илон Маск анонсировал появление зарядных станций Tesla Supercharger в Украине

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск анонсировал появление в Украине станций Tesla Supercharger, позволяющей заряжать электромобили.

"Большинство людей не знают, что сеть Tesla Supercharger позволяет легко путешествовать на большие расстояния через США, большую часть Европы, Канаду и Китай", - написал Маск в Twitter, сопроводив пост картой сети станций.

В дальнейшем, отвечая одному из пользователей, бизнесмен сообщил, что в следующем году сеть расширят.

"Supercharger охватит 100% Европы в следующем году. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции", - пообещал он.

Most people don’t know that the Tesla Supercharger network allows easy long distance travel throughout USA, most of Europe, Canada and China https://t.co/ZzN9Tabq8C