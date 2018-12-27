Проблем с проездом на дорогах государственного значения нет

Проблемные участки на автодорогах М-03 Киев-Харьков и Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь расчищены.

Утром 27 декабря движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

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Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог («Укравтодор») и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«Проблемные участки на автодорогах М-03 Киев-Харьков и Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь расчищены. Тяжелая инженерная техника ГСЧС и снегоуборочная техника (Полтавского – ред.) облавтодора продолжают дежурство и работу на местах возможного осложнения движения», – говорится в сообщении ГСЧС.

В то же время в «Укравтодоре» отмечают, что решение о запрете въезда в Полтавскую область всех видов транзитного транспорта остается действующим. «Ограничения в движении транспорта в Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской областях – снято», – сообщают в «Укравтодоре».

Также автодорожные службы сообщают, что «погодные условия стабилизировались». «На большей части территории Украины плюсовая температура воздуха, лишь на востоке -1-5°С, без осадков. Небольшой снег наблюдается в восточных и северо-восточных регионах и в горных районах Карпат», – говорится в сообщении.

Спасатели добавляют, что 25 и 26 декабря оказана помощь в буксировке более 1300 транспортных средств, в которых находилось около 2 600 человек.