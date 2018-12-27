"Укрзализныця" назначила дополнительные электрички из-за непогоды на Полтавщине

На период с 27 по 29 декабря назначены три дополнительных электропоезда.

Акционерная компания "Укрзализныця" в Полтавской области из-за непогоды назначила дополнительные пригородные поезда.

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Об этом УНИАН сообщили в Полтавской облгосадминистрации.

"На период с 27.12.2018 по 29.12.2018 г. назначены три дополнительных электропоезда. В частности, №7001 сообщением Полтава-Южная-Гребенка отправлением из Полтавы в 14:40, прибытие на ст. Гребенка в 19:04; №7002 сообщением Гребенка-Полтава-Южная-Огульцы отправлением со ст. Гребенка 00:38, прибытие на ст. Огульцы 06:20; №7003 сообщением Огульцы-Полтава-Южная отправлением со ст. Огульцы в 06:58, прибытие на ст. Полтава-Южная в 08:41", - сообщили в Полтавской ОГА.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря с 14:00 из-за сложных погодных условий в Полтавскую область перекрыт въезд всех видов автомобильного транспорта.

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд по маршруту Харьков - Полтава - Киев для перевозки граждан, передвижение которых осложнилось из-за непогоды на Полтавщине.