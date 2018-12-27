На Черкащине сняты ограничения на движение по автодороге Киев-Знаменка

На настоящее время продолжает действовать ограничение движения грузового и общественного транспорта на автодороге Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь.

В Черкасской области временное ограничение движения грузового и общественного транспорта, которое было введено на автодороге общего пользования государственного значения Н-01 Киев - Знаменка, по состоянию на 4:00 утра 27 декабря снято.

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Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Черкасской области.

Временное ограничение движения грузового и общественного транспорта в Черкасской области на автодорогах Н-01 Киев-Знаменка и Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье (через город Кременчуг)-Мариуполь (км 81+300 - 169+117) было введено с 00.00 26 декабря в результате активного циклона на территории области и усложнения условий движения автотранспорта из-за сильных снегопадов, для ускорения очистки дорог, недопущения накопления транспортных средств в пробках.

В настоящее время продолжает действовать ограничение движения грузового и общественного транспорта на автодороге Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье (через г. Кременчуг)-Мариуполь (км 81+300 - 169+117).

Служба автомобильных дорог в Черкасской области призывает водителей без насущной необходимости воздержаться от поездок на собственном авто на время непогоды.