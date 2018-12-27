На Полтавщине восстановлено движение автотранспорта - ГСЧС

Всем автомобилистам, оказавшимся в снежном плену, оказана помощь в буксировке транспортных средств.

Движение автотранспорта на автомобильных трассах в Полтавской области восстановлено, а дороги очищены от снежных заносов.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 часов 27 декабря движение автомобильного транспорта на автодорогах области обеспечено. Проблемные участки дорог на автодорогах М-03 "Киев-Харьков" и Н-08 "Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь" расчищены. Тяжелая инженерная техника ГСЧС Украины и снегоуборочная техника облавтодора продолжает дежурство и работу на местах возможного осложнения движения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всем автомобилистам, оказавшимся в снежном плену, оказана помощь в буксировке транспортных средств.

"Для оказания помощи в буксировке транспортных средств 26 декабря от ГСЧС привлекалось более 500 человек и 140 единиц техники", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера въезд в Полтавскую область был закрыт для всех видов транспорта с 14 часов в связи со сложной ситуацией на автомобильных дорогах.