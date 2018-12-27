Французская Vinci Airports купила контрольный пакет акций лондонского аэропорта Гатвик

Гатвик - второй по загруженности аэропорт Великобритании после другого лондонского аэропорта, Хитроу.

Французская компания Vinci Airports приобрела 50,01% акций лондонского аэропорта Гатвик у инвестфонда Global Infrastructure Partners (GIP).

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Сумма сделки составила $3,7 млрд, об этом было объявлено 27 декабря. Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2019 года, передает kommersant.

Консорциум во главе с GIP приобрел лондонский аэропорт в 2009 году, инвестфонд сохранит за собой 49,99% его акций.

Гатвик - второй по загруженности аэропорт Великобритании после другого лондонского аэропорта, Хитроу.

Vinci Airports уже управляет 46 аэропортами в разных странах, в их числе - французские аэропорты Лиона, Нанта, Тулона, аэропорты Лиссабона и Порто, аэропорт Осаки. На прошлой неделе Vinci Airports получила в управление аэропорт Белграда по концессии на 25 лет.