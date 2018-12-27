УЗ назначила на 29 декабря дополнительный поезд Киев - Черновцы
Акционерная компания "Укрзализныця" назначила на 29 декабря дополнительный поезд №219 Киев - Черновцы, который будет курсировать через Ивано-Франковск.
Читайте также"Укрзализныця" назначила дополнительные электрички из-за непогоды на Полтавщине
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Согласно сообщению, из Киева поезд отправится 29 декабря в 1:31 и прибудет в Ивано-Франковск в 14:38, а в Черновцы - в 17:12.
Кроме того, поезд будет делать остановки, в частности на станциях Винница, Хмельницкий, Тернополь, Львов и Коломыя.
В пресс-службе отметили, что всего на зимние праздники назначено 38 дополнительных поездов на 302 рейса.
Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд по маршруту Харьков - Полтава - Киев.