Оккупанты похвастались новым прорывом на Крымском мосту

Движение по железной дороге на Крымском мосту оккупанты планируют начать ровно через год.

Эксплуатация железной дороги на построенном оккупантами Крымском мосту начнется в декабре 2019 года.

Об этом сообщил глава совета директоров компании "Стройгазмонтаж" – подрядчика строительства – Аркадий Ротенберг, отметив, что все задачи, которые были поставлены на 2018 год, выполнены, передает "Крыминформ".

"Завершены свайные работы, готовы все опоры под железную дорогу. Активно ведется укладка рельсов – верхнее строение пути готово уже на двух из восьми участках. Новый, 2019 год, начнем с хорошим заделом и к будущему декабрю сдадим, как и планируется, железнодорожную часть моста в эксплуатацию", – сказал он.

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По данным строителей, суммарно на восьми участках под железнодорожную часть Крымского моста погружено почти 3 тысячи свай. Готовы все опоры – 307 конструкций высотой от 5 до 35 метров. Укрупнительная сборка пролетных строений – это 160 тысяч тонн металла – проведена на 95%.

Также сообщается, что мостовое полотно оснащается деформационными швами – конструкциями, которые обеспечивают невидимые глазу подвижки пролетов в случае возможных температурных расширений металла, сейсмических нагрузок, а также под воздействием тяжелых пассажирских или грузовых составов.

На железнодорожном мосту будет более 600 таких конструкций, что в 3 раза больше, чем на автодороге.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.