Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил усилить охрану железной дороги на участке Запорожье – Волноваха (Донецкая область).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Яценюк озвучил сегодня в Запорожье на заседании Государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций.

«Запорожье - Волноваха единственная ветка на Мариуполь и как мне доложили, на сегодняшний день там не все объекты находятся под охраной», - сказал Яценюк, поручив министру инфраструктуры Украины Андрею Пивоварскому обеспечить охрану всех стратегических объектов на данном направлении.

Как сообщал УНИАН, 20 января террористы подорвали железнодорожный мостовой переход в селе Кузнецовка Розовского района Запорожской области на границе с Донецкой областью, что повлекло за собой сход с рельсов грузового поезда. Вследствие данного инцидента движение поездов на участке Камыш-Заря – Розовка было приостановлено.

Прокуратура области квалифицировала взрыв на мосту по статье «террористический акт».

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Пассажирское и грузовое железнодорожное сообщение на востоке Украины на сегодняшний день осуществляется только на подконтрольных украинским военнослужащим территориях, поскольку «Укрзализныця» не гарантирует безопасность пассажиров и сохранность перевозимых грузов на временно оккупированных террористами территориях в данном регионе.