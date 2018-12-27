Российский банк в Украине взыскал с «Укрзализныци» $13 миллионов долга по взятому при Януковиче кредиту

«Проминвестбанк» принадлежит российскому Внешэкономбанку, главой набсовета которого является премьер-министр Дмитрий Медведев, который ввел санкции против украинских компаний и физических лиц.

«Проминвестбанк», принадлежащий российскому Внешэкономбанку, главой набсовета которого является премьер-министр Дмитрий Медведев, добился в Хозяйственном суде Киева решения, согласно которому «Укрзализныця» должна уплатить 12,85 млн долл. задолженности по кредитному договору и около 54 млн грн пени и процентов по кредиту, который был предоставлен «УЗ» еще во времена правления Виктора Януковича в 2011 году.

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Об этом говорится в решении суда, опубликованном 26 декабря на сайте исполнительной службы.

Отмечается, что исковые требования «Проминвестбанка» обоснованы ненадлежащим исполнением «Укрзализныцей» обязательств по кредитному договору об открытии кредитной линии от 29 декабря 2011 года.

«Согласно условиям договора, банк обязался предоставить «Укрзализныце» кредит путем открытия возобновляемой кредитной линии в сумме, которая не может превышать 12,5 млн долларов. При этом предусмотрено, что проценты за пользование кредитом начисляются банком на сумму фактического ежедневного остатка задолженности по полученным средствам и уплачиваются, исходя из установленной банком процентной ставки в размере 11% годовых», - говорится в сообщении.

По данным суда, окончательный возврат всех полученных в рамках кредитной линии сумм кредита должен был состояться 22 декабря 2014 года.

Однако в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по погашению кредита и уплаты процентов по кредитному договору у «Укрзализныци» по состоянию на 7 ноября 2017 года возникла перед банком задолженность по кредиту в размере 12,5 млн долл., а также задолженность по процентам.

Также суд отказал в удовлетворении встречного иска акционерного общества "Украинская железная дорога" к «Проминвестбанку» о признании обязательства прекращенным.

Отмечается, что на это решение суда может быть подана апелляционная жалоба в течение двадцати дней со дня его провозглашения.

Как сообщал УНИАН, ранее Хозяйственный суд Донецкой области частично удовлетворил иск «ВТБ Банка», постановив взыскать 933 млн грн задолженности по нескольким кредитным договорам от 2013 года с регионального филиала публичной акционерной компании "Укрзализныця" - «Донецкой железной дороги», имущество которой расположено в зоне операции Объединенных сил, несмотря на закон о моратории на взыскание средств за долги «Донецкой железной дороги».

«Укрзализныця» в 2019 году планирует привлечь заимствования на сумму 40 млрд грн, при этом вернуть 39,2 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Проминвестбанк» - акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года. Собственником большинства акций является государственная корпорация Российской Федерации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк). Председателем наблюдательного совета «Внешэкономбанка» является глава правительства России - Дмитрий Медведев.