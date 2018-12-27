В Украине хотят оборудовать электрозарядками все парковки

В Минрегионе отметили, что в ближайшие годы количество электрокаров будет расти в геометрической прогрессии, поэтому надо думать на опережение и создавать надлежащие условия уже сейчас.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) предлагает изменить государственные строительные нормы (ГСН) и ввести обязательное обустройство электрическими зарядными устройствами - не менее 5% машиномест в общественных гаражах и автостоянках.

Читайте такжеИлон Маск анонсировал появление зарядных станций Tesla Supercharger в Украине

Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие изменения содержаться в ГСН «Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей».

«Маск анонсировал появление в Украине скоростных электрозарядок Tesla Supercharger для электромобилей уже в 2019 году. Думаю, что в последующие годы количество электрооборудования возрастет в разы. И во всем мире, и в Украине тоже. Поэтому сейчас мы уже прописали в изменениях ГСН по автостоянкам норму обязательной установки электрозарядок. Сейчас планируем предусмотреть оборудования электрозарядными приборами не менее 5% машиномест на всех парковках с постепенным увеличением этой нормы. Наша идея - чтобы к 2030 году все 100% машиномест на автостоянках уже были оснащены электрозарядками", - написал он.

Парцхаладзе отметил, что в ближайшие годы количество электрокаров будет расти в геометрической прогрессии, поэтому надо думать на опережение и создавать надлежащие условия уже сейчас.

«За прошлый год, например, в Европе количество электрокаров выросло более чем на 50%», - написал он.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.