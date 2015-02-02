В Украине железнодорожные грузоперевозки подорожали на 30%

Министерство инфраструктуры Украины с 1 февраля повысило ставки тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом.

Соответствующий указ министерства «О внесении изменений в Коэффициенты, которые применяются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги» опубликован 31 января в "Урядовом курьере".

Согласно документу, тарифы на перевозку всех групп грузов выросли на 30%, кроме каменного угля. Тариф на перевозку каменного угля в феврале вырастет на 10%, а с 1 апреля – на 18%.

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Как сообщал УНИАН, в Министерстве инфраструктуры Украины в декабре 2014 года сообщали, что с 1 февраля 2015 года будет проведена индексация тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом на 30% на все виды грузов, за исключением каменного угля.

В июле этого года "Укрзализныця" повысила тарифы на грузоперевозки по Украине на 12,5% по отношению к 2013 году.

Справка УНИАН. Тарифы на перевозку грузов в пределах Украины являются государственно регулируемыми и устанавливаются Мининфраструктуры по согласованию с Минэкономразвития и Минфином.

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В условиях жестко регулируемых тарифов на перевозку и отсутствия государственных дотаций до уровня нулевой рентабельности, железные дороги Украины традиционно покрывают их самостоятельно путем перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.