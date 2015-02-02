Украина, Молдова и Румыния думают о новой ж/д линии Киев - Кишинев - Бухарест

Украина, Молдова и Румыния заинтересованы в реализации нового проекта строительства железнодорожной магистрали Киев - Кишинев - Бухарест.

В пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины сообщили, что об этом шла речь на встрече в Стамбуле (Турция) заместителя министра инфраструктуры Украины по вопросам евроинтеграции Оксаны Рейтер и министра транспорта и дорожной инфраструктуры Молдовы Василе Ботнаря при участии государственного секретаря Министерства транспорта Румынии Марии Магдалены Григоре.

«При участии государственного секретаря министерства транспорта Румынии Марии Магдалены Григоре, Оксана Рейтер и Василе Ботнарь обсудили перспективу разработки общего регионального проекта по строительству новой железнодорожной линии Киев – Кишинев – Бухарест», - сообщили в пресс-службе, не уточнив других деталей проекта.

Кроме того, Рейтер также обсудила с коллегами перспективы дальнейшего сотрудничества по вопросам оптимизации работы международных автомобильных пунктов пропуска на украинско-молдавской госгранице и развития подъездных путей к ней, а также вопросы либерализации международных автоперевозок и возможные пути привлечения средств международных финансовых учреждений для развития дорожной инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, Украина с целью улучшения взаимных условий транзитных перевозок грузов намерена совместно со странами Европы и Азии сосредоточиться на развитии международных грузовых железнодорожно-паромных перевозок.

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Украина граничит с четырьмя государствами-членами ЕС (Венгрия, Польша, Румыния, Словакия), протяженность границы с которыми составляет около 1400 км. Железные дороги пересекают границу с указанными государствами в 14 местах, в каждом из которых, по данным Государственной пограничной службы, имеется железнодорожный пункт пропуска, способный принимать как грузовые, так и пассажирские поезда.