В Украину импортировали легковых авто на $2 миллиарда
15:56, 28 декабря 2018Транспорт
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Наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Японии.
Иллюстрация REUTERS
Импорт легковых автомобилей в Украину за январь-ноябрь 2018 года составил 1,975 млрд долл., сообщила Государственная фискальная служба.
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Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Японии - на сумму 341,6 млн долл.
На втором месте оказалась Германия - импорт составил более 318,3 млн долл.
Замыкает тройку лидеров США с результатом 279,9 млн долл.
Также в ГФС сообщили, что в январе-ноябре Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 8,374 млн долл. Больше всего украинских автомобилей продано в Канаде, США и ОАЭ.
Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 25% - до 82,3 тыс. единиц.
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