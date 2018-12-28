В новогоднюю ночь метро в Киеве будет работать на 3 часа дольше

Последний поезд на каждой станции отправится в разное время, в частности, из центра города - ориентировочно в 3.15.

В новогоднюю ночь метрополитен в Киеве будет работать на 3 часа дольше. Как сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен», последний поезд на каждой станции отправится в разное время, из центра города - около 3.15. Читайте такжеВ Киеве запустили новогодний трамвай (видео) «Дополнительный час работы добавляется к обычному расписанию каждой станции, расположенному на входе и на платформе», - пояснили в метрополитене.

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