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В новогоднюю ночь метро в Киеве будет работать на 3 часа дольше

20:12, 28 декабря 2018
Транспорт
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Метро будет работать дольше / фото kiev.vgorode.ua

Как сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен», последний поезд на каждой станции отправится в разное время, из центра города - около 3.15.

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«Дополнительный час работы добавляется к обычному расписанию каждой станции, расположенному на входе и на платформе», - пояснили в метрополитене.

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Теги: #Киев#метро#Новый год