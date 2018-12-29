В горном районе Львовской области в результате смертельной аварии на железной дороге на два часа остановилось движение

Грузовой поезд смертельно травмировал 30-летнюю местную жительницу.

В Сколевском районе Львовской области, в результате наезда грузового поезда погибла молодая женщина.

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Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, движение поезда было приостановлено на два часа.

Согласно информации, 28 декабря в 23:20 на станции "Гребенев" в горном, Сколевском районе Львовской области, грузовой поезд в составе 60 вагонов, на входных стрелках по парной колее смертельно травмировал 30-летнюю местную жительницу.

«Поезд задержан на 1 час 57 минут. Обстоятельства происшествия устанавливаются», - говорится в сообщении.