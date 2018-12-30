Бизнес потребовал от ''Укрзализныци'' решения актуальных проблем и вопросов

Среди устрашающих вызовов будущего озвучили вопрос износа инфраструктуры.

В горно-металлургическом комплексе GMK-Center рассказали о насущных вызовах в своей отрасли и в железнодорожной сфере. Представители госмонополии также пожаловались на сложившуюся ситуацию, но решение не предоставили.

Об этом сообщил глава Ассоциации “Собственники вагонов” Александр Криворучко, побывав 14 декабря на двух мероприятиях в Киеве: презентации аналитического центра GMK-Center и специализированном отраслевом семинаре "Железнодорожные грузовые перевозки".

“Насущных проблем у ГМК много: это и давно назревшая необходимость обновления устаревших основных производственных фондов, и проблема торговых барьеров, и квотирование украинской продукции за рубежом, и отток квалифицированной рабочей силы - тревожная тенденция последних лет”, - пишет Криворучко.

Однако участники в первую очередь рассказали о невозможности в полном объёме и адекватные сроки доставить потребителям сырье и продукцию. По словам Криворучко, из 2,5 часов презентации GMK-Center около полутора часов заняло обсуждение проблем именно в железнодорожной сфере.

“Представители железной дороги говорили о нехватке средств, об устаревшем и не позволяющем прогрессивно работать законодательстве, о проблемах, накопленных за годы независимости, о возможности запуска частной тяги в современных условиях…” - отметил глава Ассоциации “Собственники вагонов”.

Среди устрашающих вызовов будущего озвучили вопрос износа инфраструктуры.

“Основная проблема - с тягой. Но в ближайшем будущем нас ожидает проблема, связанная с плачевным состоянием железнодорожного полотна, которая уже давно негативно влияет на скорость передвижения поездов”, - написал Криворучко.

Он рассказал, что в целом представители госмонополии признавали проблемы, озвученные другими участниками семинара, но главного – ответа на вопрос, когда хоть что-то станет действительно лучше, – не последовало.